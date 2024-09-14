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Враг нанес удар ракетой с кассетной боевой частью по пригороду Одессы, есть погибшие

Суббота 14 сентября 2024 23:15
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Враг нанес удар ракетой с кассетной боевой частью по пригороду Одессы, есть погибшие Фото: последствия российского ракетного удара по пригороду Одессы 14 сентября (t.me/odeskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики сегодня вечером, 14 сентября, нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Чиновник отметил, что для атаки по пригороду Одессы противник, по предварительным данным, применил ракетное вооружение с кассетной боевой частью.

"В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - написал он в своем Telegram.

В ОВА рассказали, что погибшие - супружеская пара 1958 и 1962 годов рождения. Их тела были обнаружены при проведении обследования на месте попадания.

"Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести", - передал глава ОВА.

Также чиновник добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта российских оккупантов против гражданского населения Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 сентября росармия актировала пригород Одессы, Одесский и Измаильский районы. ПВО ВСУ в регионе работала более трех часов.

Также напомним, что перед этим, ночью 13 сентября, оккупанты атаковали Одессу и район дронами. Из-за вражеского удара один человек пострадал, фиксировались повреждения из-за падения обломков беспилотников противника.

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