Враг нанес удар ракетой с кассетной боевой частью по пригороду Одессы, есть погибшие

Российские захватчики сегодня вечером, 14 сентября, нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера .

Чиновник отметил, что для атаки по пригороду Одессы противник, по предварительным данным, применил ракетное вооружение с кассетной боевой частью.

"В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - написал он в своем Telegram.

В ОВА рассказали, что погибшие - супружеская пара 1958 и 1962 годов рождения. Их тела были обнаружены при проведении обследования на месте попадания.

"Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести", - передал глава ОВА.

Также чиновник добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта российских оккупантов против гражданского населения Одесской области.