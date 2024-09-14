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ППО працювала понад трьох годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Одеську область

Одеса, Субота 14 вересня 2024 09:27
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ППО працювала понад трьох годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Одеську область Фото: названо наслідки атаки РФ на Одеську область 14 вересня (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 14 вересня атакували передмістя Одеси, Одеський та Ізмаїльський райони. ППО в регіоні працювала понад три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала більше трьох годин", - розповів він.

Передмістя Одеси

Через падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж.

"Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає", - зазначив Кіпер.

Одеський район

В Одеському районі падіння уламків БПЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу площею 10 кв. м. оперативно власноруч ліквідували господарі.

"На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила", - констатував голова ОВА.

Ізмаїльський район

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також, на щастя, немає.

Наслідки атаки РФ на Одеську область 14 вересня (t.me/odeskaODA)

Обстріли Одеської області

Окупанти масово атакували Україну дронами-камікадзе. У ніч на 14 вересня загарбники запустили 76 "Шахедів", ППО збила 72 дрони.

При цьому під час тривоги, оголошеної через загрозу російських безпілотників, в Одесі лунали вибухи. Зокрема, ППО працювала і на півдні.

Додамо, що в ніч на 13 вересня окупанти атакували Одесу та район дронами. Одна людина постраждала, фіксувалися пошкодження через падіння уламків БПЛА.

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Одеса ППО Війна в Україні Дрони
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