РФ вдарила по енергетиці в 4 областях, у двох регіонах відучора багато хто без світла
У ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладніша ситуація - у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще відучора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Укренерго та ДТЕК.
Наслідки атак
"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Як проінформували в Укренерго, внаслідок атак на енергетичні об’єкти на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у кількох регіонах.
Найбільш складна ситуація залишається на Дніпропетровщині та Донеччині, де багато споживачів перебувають без електропостачання ще відучора.
В "Укренерго" попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у більшості областей України діють обмеження споживання електроенергії.
Станом на ранок застосовуються графіки погодинних відключень обсягом 1 черги, а в період із 08:00 до 22:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Споживання зростає
Попит на електроенергію продовжує збільшуватися. За даними "Укренерго", станом на 6:30 ранку 7 листопада споживання було на 1,9% вищим, ніж у цей же час попереднього дня.
Актуальну інформацію про графіки можна переглянути на сайтах і сторінках регіональних операторів системи розподілу (обленерго).
Енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години - вранці та ввечері. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та уникнути додаткових аварійних відключень.
Атака на Одеську область
У ДТЕК повідомили, що вночі ворог атакував енергетичний об’єкт компанії в Одеській області.
"Всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами", - розповіли у ДТЕК.
Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після дозволу від військових та рятувальників. У компанії зазначили, що пошкодження серйозні, тож ремонт потребуватиме часу.
Обстріли України 7 листопада та наслідки
Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія вчергове атакувала Одеську область безпілотниками. Зафіксовано влучання в об’єкти енергетики. Також пошкоджень зазнали складські приміщення та адмінбудівля. Жертв немає.
Ще сьогодні під обстрілами росіян опинилося Запоріжжя: у місті вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках та дитячому садку.
У нізці областей України знову введені обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
Дізнатися актуальні графіки відключень світла 7 листопада в різних регіонах України можна у матеріалі РБК-Україна.