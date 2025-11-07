ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ вдарила по енергетиці в 4 областях, у двох регіонах відучора багато хто без світла

П'ятниця 07 листопада 2025 11:03
UA EN RU
РФ вдарила по енергетиці в 4 областях, у двох регіонах відучора багато хто без світла Фото: РФ вдарила по енергетиці в 4 областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладніша ситуація - у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще відучора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Укренерго та ДТЕК.

Наслідки атак

"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Як проінформували в Укренерго, внаслідок атак на енергетичні об’єкти на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у кількох регіонах.

Найбільш складна ситуація залишається на Дніпропетровщині та Донеччині, де багато споживачів перебувають без електропостачання ще відучора.

В "Укренерго" попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у більшості областей України діють обмеження споживання електроенергії.

Станом на ранок застосовуються графіки погодинних відключень обсягом 1 черги, а в період із 08:00 до 22:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання зростає

Попит на електроенергію продовжує збільшуватися. За даними "Укренерго", станом на 6:30 ранку 7 листопада споживання було на 1,9% вищим, ніж у цей же час попереднього дня.

Актуальну інформацію про графіки можна переглянути на сайтах і сторінках регіональних операторів системи розподілу (обленерго).

Енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години - вранці та ввечері. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та уникнути додаткових аварійних відключень.

Атака на Одеську область

У ДТЕК повідомили, що вночі ворог атакував енергетичний об’єкт компанії в Одеській області.

"Всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами", - розповіли у ДТЕК.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після дозволу від військових та рятувальників. У компанії зазначили, що пошкодження серйозні, тож ремонт потребуватиме часу.

Обстріли України 7 листопада та наслідки

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія вчергове атакувала Одеську область безпілотниками. Зафіксовано влучання в об’єкти енергетики. Також пошкоджень зазнали складські приміщення та адмінбудівля. Жертв немає.

Ще сьогодні під обстрілами росіян опинилося Запоріжжя: у місті вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках та дитячому садку.

У нізці областей України знову введені обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Дізнатися актуальні графіки відключень світла 7 листопада в різних регіонах України можна у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
Новини
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України