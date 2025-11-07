ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ударила по энергетике в 4 областях, в двух регионах со вчерашнего дня многие без света

Пятница 07 ноября 2025 11:03
РФ ударила по энергетике в 4 областях, в двух регионах со вчерашнего дня многие без света Фото: РФ ударила по энергетике в 4 областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях. Самая сложная ситуация - в двух регионах, где многие потребители находятся без света еще со вчерашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, Укрэнерго и ДТЭК.

Последствия атак

"Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как проинформировали в Укрэнерго, в результате атак на энергетические объекты на утро зафиксировано обесточивание потребителей в нескольких регионах.

Наиболее сложная ситуация остается на Днепропетровщине и Донетчине, где многие потребители находятся без электроснабжения еще со вчерашнего дня.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в большинстве областей Украины действуют ограничения потребления электроэнергии.

По состоянию на утро применяются графики почасовых отключений объемом 1 очереди, а в период с 08:00 до 22:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление растет

Спрос на электроэнергию продолжает увеличиваться. По данным "Укрэнерго", по состоянию на 6:30 утра 7 ноября потребление было на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего дня.

Актуальную информацию о графиках можно посмотреть на сайтах и страницах региональных операторов системы распределения (облэнерго).

Энергетики призывают украинцев рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных аварийных отключений.

Атака на Одесскую область

В ДТЭК сообщили, что ночью враг атаковал энергетический объект компании в Одесской области.

"Все дома были оперативно перезапитаны по резервным схемам", - рассказали в ДТЭК.

Энергетики начнут восстановительные работы сразу после разрешения от военных и спасателей. В компании отметили, что повреждения серьезные, поэтому ремонт потребует времени.

Обстрелы Украины 7 ноября и последствия

Напомним, сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала Одесскую область беспилотниками. Зафиксировано попадание в объекты энергетики. Также повреждения получили складские помещения и админздание. Жертв нет.

Еще сегодня под обстрелами россиян оказалось Запорожье: в городе взрывной волной выбило окна в жилых домах и детском саду.

В ряде областей Украины снова введены ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Узнать актуальные графики отключений света 7 ноября в разных регионах Украины можно в материале РБК-Украина.

