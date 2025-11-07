ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

П'ятниця 07 листопада 2025 10:15
UA EN RU
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список) Фото: сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються у більшості регіонів України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 7 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Впродовж дня, залежно від поточної ситуації в енергосистемі, вони можуть змінюватися.

РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні будуть вимикати електроенергію.

За даними "Укренерго", сьогодні, 7 листопада, у більшості регіонів України запроваджують заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Також з 08:00 до 22:00 передбачено обмеження потужності для промислових споживачів.

Київ

Світло планують відключати за таким розкладом (максимальна тривалість відключень для однієї черги становить до 4 годин):

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 17:30 до 19:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 3.1 черга - світло буде весь день;
  • 3.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 4.1 черга - світло буде весь день;
  • 4.2 черга - світло буде весь день;
  • 5.1 черга - світло буде весь день;
  • 5.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00.

Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 7 листопада діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)

Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Полтавська область

В області змінили графіки вимкнення світла на сьогодні:

  • з 08:00 до 10:15 - 0,5 черги.
  • з 10:15 до 12:00 - 1 черга.
  • з 12:00 до 15:00 - 0,5 черги.
  • з 15:00 по 19:00 - 1,5 черги.
  • з 19:00 по 21:00 - 1 черга

Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомляє, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 1,5 черг:

  • з 00:00 до 08:00 години - без обмежень;
  • з 08:00 до 15:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги;
  • з 15:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
  • з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для однієї черги;
  • з 21:00 до 24:00 години - без обмежень.

Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

Кіровоградська область

За розпорядженням Укренерго з 09:36 7 листопада внесли зміни до графіка погодинних відключень:

  • Черга 1.1: 10-12, 18-19
  • Черга 1.2: 14-16
  • Черга 2.1: 15-16
  • Черга 2.2: 15-16
  • Черга 3.1: 18-20
  • Черга 3.2: 10-12, 18-20
  • Черга 4.1: 20-21
  • Черга 4.2: 08-10
  • Черга 5.1: 12-14, 20-21
  • Черга 5.2: 16-18
  • Черга 6.1: 16-18
  • Черга 6.2: 16-18

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Дніпропетровська область

Одеська область

Сумська область

"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 7 листопада у Сумській області:

  • з 10:30 до 12:00 - в обсязі 1 черги.
  • з 12:00 до 15:00 - в обсязі 0,5 черг.
  • з 15:00 до 19:00 - в обсязі 1,5 черги.
  • з 19:00 до 21:00 - в обсязі 1 черги.

Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Миколаївська область

У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.

За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні тимчасово знеструмлять додаткові черги.

З 9:30 до 11:00 без світла буде черга 2.1.
З 11:00 до 12:30 - черга 2.2.

Актуальний розклад відключень можна дізнатися за посиланням.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" попередили про те, що завтра, 7 листопада, для побутових споживачів запровадять графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги. Вони діятимуть з 08:00 до 21:00.

Через зниження температури та наслідки російських обстрілів в Україні зростає споживання електроенергії.

Найчастіше аварійні відключення фіксують у Київській, Одеській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Також повідомлялось, що НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Зокрема, було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
Новини
Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України