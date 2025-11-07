Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
У п'ятницю, 7 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Впродовж дня, залежно від поточної ситуації в енергосистемі, вони можуть змінюватися.
РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні будуть вимикати електроенергію.
За даними "Укренерго", сьогодні, 7 листопада, у більшості регіонів України запроваджують заходи з обмеження споживання електроенергії.
Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Також з 08:00 до 22:00 передбачено обмеження потужності для промислових споживачів.
Київ
Світло планують відключати за таким розкладом (максимальна тривалість відключень для однієї черги становить до 4 годин):
- 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 17:30 до 19:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
- 3.1 черга - світло буде весь день;
- 3.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
- 4.1 черга - світло буде весь день;
- 4.2 черга - світло буде весь день;
- 5.1 черга - світло буде весь день;
- 5.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00.
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Чернігівська область
За командою НЕК "Укренерго", 7 листопада діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавська область
В області змінили графіки вимкнення світла на сьогодні:
- з 08:00 до 10:15 - 0,5 черги.
- з 10:15 до 12:00 - 1 черга.
- з 12:00 до 15:00 - 0,5 черги.
- з 15:00 по 19:00 - 1,5 черги.
- з 19:00 по 21:00 - 1 черга
Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.
Житомирська область
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомляє, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 1,5 черг:
- з 00:00 до 08:00 години - без обмежень;
- з 08:00 до 15:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги;
- з 15:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для однієї черги;
- з 21:00 до 24:00 години - без обмежень.
Кіровоградська область
За розпорядженням Укренерго з 09:36 7 листопада внесли зміни до графіка погодинних відключень:
- Черга 1.1: 10-12, 18-19
- Черга 1.2: 14-16
- Черга 2.1: 15-16
- Черга 2.2: 15-16
- Черга 3.1: 18-20
- Черга 3.2: 10-12, 18-20
- Черга 4.1: 20-21
- Черга 4.2: 08-10
- Черга 5.1: 12-14, 20-21
- Черга 5.2: 16-18
- Черга 6.1: 16-18
- Черга 6.2: 16-18
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Дніпропетровська область
Одеська область
Сумська область
"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 7 листопада у Сумській області:
- з 10:30 до 12:00 - в обсязі 1 черги.
- з 12:00 до 15:00 - в обсязі 0,5 черг.
- з 15:00 до 19:00 - в обсязі 1,5 черги.
- з 19:00 до 21:00 - в обсязі 1 черги.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Миколаївська область
У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.
За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні тимчасово знеструмлять додаткові черги.
З 9:30 до 11:00 без світла буде черга 2.1.
З 11:00 до 12:30 - черга 2.2.
Актуальний розклад відключень можна дізнатися за посиланням.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" попередили про те, що завтра, 7 листопада, для побутових споживачів запровадять графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги. Вони діятимуть з 08:00 до 21:00.
Через зниження температури та наслідки російських обстрілів в Україні зростає споживання електроенергії.
Найчастіше аварійні відключення фіксують у Київській, Одеській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
Також повідомлялось, що НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Зокрема, було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.