РФ вдарила по Запоріжжю: у дитсадку та житлових будинках вибиті вікна

Запоріжжя вночі 7 листопада виявилось під атакою ворога, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна. Незадовго до цього Повітряні Сили повідомляли про загрозу КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих не надходило", - повідомив Федоров о 00:44.

Раніше, о 23:50, Повітряні сили сповіщали про загрозу КАБів в напрямку Запоріжжя. Водночас про це писав і глава ОВА, після чого додав, що є також і загроза застосування ударних дронів по області. Вже о 0:47 у Федорова в Telegram з'явилось повідомлення ще й про загрозу балістики.

Зазначимо, станом на 0:46 карта повітряних тривог в Україні виглядала так:

Фото: тривогу оголосили на північному-сході та на Запоріжжі (t.me/alarmua)

Оновлено о 01:58

"У Запоріжжі комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив Федоров.