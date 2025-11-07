ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ вдарила по Запоріжжю: у дитсадку та житлових будинках вибиті вікна

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 01:16
UA EN RU
РФ вдарила по Запоріжжю: у дитсадку та житлових будинках вибиті вікна Фото: незадовго до атаки ПС повідомили про пуски КАБів (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Маловічко Юлія

Запоріжжя вночі 7 листопада виявилось під атакою ворога, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна. Незадовго до цього Повітряні Сили повідомляли про загрозу КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих не надходило", - повідомив Федоров о 00:44.

Раніше, о 23:50, Повітряні сили сповіщали про загрозу КАБів в напрямку Запоріжжя. Водночас про це писав і глава ОВА, після чого додав, що є також і загроза застосування ударних дронів по області. Вже о 0:47 у Федорова в Telegram з'явилось повідомлення ще й про загрозу балістики.

Зазначимо, станом на 0:46 карта повітряних тривог в Україні виглядала так:РФ вдарила по Запоріжжю: у дитсадку та житлових будинках вибиті вікна

Фото: тривогу оголосили на північному-сході та на Запоріжжі (t.me/alarmua)

Оновлено о 01:58

"У Запоріжжі комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив Федоров.

Попередні обстріли Запоріжжя

Як ми писали, 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цим регіонам балістичні ракети. У Запорізькому районі пролунали чотири вибухи.

РБК-Україна також повідомляло, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя в ніч на 2 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України