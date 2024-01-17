Ворог вводить у школах окупованих територій та РФ посаду - "наглядач за патріотизмом"

Міністерство освіти РФ планує впровадження нової системи пропаганди в російських школах та на тимчасово окупованій території України. Задля цього загарбники створили нову відповідну посаду - "наглядач за патріотизмом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Так, у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях й школах тимчасово окупованих територій запроваджуються так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за "патріотичним вихованням дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу в цьому процесі будуть приділяти тимчасово окупованій території України, для якої збільшуватимуть видатки бюджету на "виховання патріотизму" у межах проєкту "Освіта".

На дані потреби окупанти планують виділити 39,7 мільярда рублів на 2024 рік - проти 6,47 мільярда у 2023 році.

Як зауважують у повідомленні, таким чином ворог продовжує політику "промивання мізків" дітей з метою виховання "яничар" для подальших загарбницьких війн.

"Центр національного спротиву закликає батьків приділяти більше увагу в ролі виховання дітей, а також повідомляти про "радників ", - наголошують у повідомленні наостанок.