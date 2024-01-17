Ворог вводить у школах окупованих територій та РФ посаду - "наглядач за патріотизмом"
Міністерство освіти РФ планує впровадження нової системи пропаганди в російських школах та на тимчасово окупованій території України. Задля цього загарбники створили нову відповідну посаду - "наглядач за патріотизмом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях й школах тимчасово окупованих територій запроваджуються так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за "патріотичним вихованням дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливу увагу в цьому процесі будуть приділяти тимчасово окупованій території України, для якої збільшуватимуть видатки бюджету на "виховання патріотизму" у межах проєкту "Освіта".
На дані потреби окупанти планують виділити 39,7 мільярда рублів на 2024 рік - проти 6,47 мільярда у 2023 році.
Як зауважують у повідомленні, таким чином ворог продовжує політику "промивання мізків" дітей з метою виховання "яничар" для подальших загарбницьких війн.
"Центр національного спротиву закликає батьків приділяти більше увагу в ролі виховання дітей, а також повідомляти про "радників ", - наголошують у повідомленні наостанок.
Українські діти в окупації
Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.
Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".
Також ми повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".
Нещодавно стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.
Днями ми повідомляли про те, що українських дітей, яких окупанти вивозять в табори для т.зв. перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців".
Крім того, під час візитів до спортивних гуртків на окупованих територіях т.зв. слідчий комітет окупаційної влади проводить допити серед українських дітей.
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