Враг вводит в школах оккупированных территорий и РФ должность - "смотритель за патриотизмом"
Министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды в российских школах и временно оккупированной территории Украины. Для этого захватчики создали новую соответствующую должность - "смотрящий за патриотизмом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Так, в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и школах временно окупированных территорий вводятся так называемые должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах, главной целью которых будет контроль за "патриотическим воспитанием детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание в этом процессе будет уделяться временно оккупированной территории Украины, для которой будут увеличивать расходы бюджета на "воспитание патриотизма" в рамках проекта "Образование".
На данные нужды оккупанты планируют выделить 39,7 миллиарда рублей на 2024 год - против 6,47 миллиарда в 2023 году.
Как отмечают в сообщении, таким образом враг продолжает политику "промывания мозгов" детей с целью воспитания "янычаров" для последующих захватнических войн.
"Центр национального сопротивления призывает родителей уделять большее внимание в роли воспитания детей, а также сообщать о "советниках", - подчеркивают в сообщении напоследок.
Украинские дети в оккупации
Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупирванных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять русскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.
Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".
Также мы сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьниковписать так называемые "письма солдату".
Недавно стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.
Захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.
Накануне мы сообщали, что украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев".
Кроме того, во время визитов в спортивные кружки на оккупированных территориях т.н. Следственный комитет оккупационных властей проводит допросы среди украинских детей.
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