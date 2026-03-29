Ворог воює з дітьми: на Миколаївщині восьмеро підлітків стали жертвами нічної атаки дронів

08:08 29.03.2026 Нд
Окрім людських жертв, удар завдав значних руйнувань
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: надання невідкладної медичної допомоги (Getty Images)

28 березня протягом дня та вночі ворог атакував Миколаївську область "Шахедами". Найстрашніший удар прийшовся по дітях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника ОВА Віталія Кіма.

Читайте також: McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторан

За даними чиновника, протягом минулої доби та в ніч на 29 березня ворог здійснив масовану атаку безпілотниками типу "Шахед" та FPV-дронами, цілячись по цивільній інфраструктурі та місцях відпочинку.

"Ворог продовжує воювати з дітьми та мирними людьми. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати постраждалих", - підкреслив Віталій Кім.

За оперативними даними, найбільш трагічний інцидент стався у Воскресенській громаді Миколаївського району - там ворог атакував громадське місце відпочинку. Внаслідок вибухів та падіння уламків БпЛА поранення отримали десять людей. Серед постраждалих: дві жінки (40 та 18 років) та вісім дітей (п’ять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років).

За останніми даними, 40-річна жінка та дві дівчинки (13 та 15 років) перебувають у тяжкому стані. Інші шестеро дітей - у стані середньої тяжкості. Всіх постраждалих негайно госпіталізовано.

Окрім людських жертв, удар завдав значних руйнувань: пошкоджено три приватні будинки, три магазини та автомобіль.

Неспокійно було і у Вознесенському районі. Там ворожі "Шахеди" пошкодили будівлю навчального закладу (вибито вікна) та лінію електропередач. Один із населених пунктів району наразі частково знеструмлений. На щастя, у цьому районі обійшлося без постраждалих. Фахівці вже працюють над відновленням світла.

Миколаївський район також опинився під вогнем тактичних дронів. Ворог двічі атакував FPV-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади. Зафіксовано пошкодження легкового автомобіля та чергове влучання в лінію електропередач. Люди не постраждали.

Підсумок ворожих атак за добу

  • Постраждалі: 10 цивільних осіб (8 із них — діти).
  • Руйнування: школа, 3 магазини, 3 приватні будинки, 2 автомобілі.
  • Інфраструктура: пошкоджено дві лінії електропередач, часткове знеструмлення.

Нагадаємо, ввечері 28 березня росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К та запустили ракети "Кинджал" по Україні. Після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Крім того, російські війська у ніч на 28 березня запустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Є загиблі та постраждалі, а також серйозні пошкодження.

