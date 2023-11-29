Ворог уночі випустив по Україні понад 20 дронів і три ракети: сили ППО назвали збиті цілі

Війська РФ вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed у напрямку з Приморсько-Ахтарська РФ, а також керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що всього ворог застосував 21 ударний дрон, і 3 керовані авіаційні ракети Х-59. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повідомляється, що основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися на південь країни.

Внаслідок бойової роботи всіх ворожих ударних безпілотників знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети у Миколаївській області. Третя – не досягла бажаної мети.

Недавні обстріли РФ

Війська РФ відновили масовані удари по Україні за допомогою ракет та дронів-камікадзе. 28 листопада росіяни атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку. Цієї ж ночі загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі.

На день раніше військові РФ обстріляли житловий сектор Нікополя. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.