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Повітряні сили про удари по Україні: РФ застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети

Понеділок 27 листопада 2023 16:31
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Повітряні сили про удари по Україні: РФ застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети Фото: Росія може застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Новинарні" заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Ігната попросили прокоментувати, чи можуть повторитись великі ракетні залпи, як було минулого року, коли окупанти запускали за ніч близько сотні повітряних цілей, і до чого готуватися загалом.

"На більшу інтенсивність обстрілів дронами. На мою думку, Росія зараз застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети", - відповів Ігнат.

Він уточнив, що мова про "Шахеди", а також FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту.

Спікер ПС нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, росіяни накопичують ракети, тому ракетні удари можуть бути, але невідомо, в якій кількості їх запускатимуть.

Атаки дронів

Нагадаємо, останнім часом росіяни дуже часто застосовують для атак на Україну свої дрони-камікадзе "Шахед".

Наприклад, у ніч з п'ятниці, 24 листопада, на суботу, 25 листопада, окупанти випустили 75 таких безпілотників по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 74 з них.

Більше половини всіх дронів тоді "приземлили" на півночі України. Точну роботу продемонстрували мобільні групи.

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