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Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу

Кривий Ріг, Вівторок 28 листопада 2023 08:25
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Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу Фото: росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу вночі 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються", - повідомив Лисак.

Окрім того, з важкої артилерії російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

За словами глави ОВА, на решті території області було спокійно, без ворожих атак.

Обстріли Кривого Рогу

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Так, російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

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