У Хмельницькому районі уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку

Російські війська вночі 28 листопада атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району", - поінформував Тюрін.

Внаслідок падіння уламків пожежа не виникла, травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події.

Обстріли Хмельницької області

Нагадаємо, у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги вночі 24 листопада, повідомлялося про роботу ППО.

Також внаслідок збиття одного з дронів, які запустили російські окупанти вранці 16 листопада, уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області.

Також 25 жовтня окупанти завдали удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.