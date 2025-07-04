Ворог вночі атакував Кіровоградську та Полтавську області: пошкоджені будинки, є поранені

Російські війська сьогодні вночі, 4 липня, атакували ударними безпілотниками Кіровоградську та Полтавську області. В результаті обстрілу пошкоджені будинки, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та Telegram керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", - зазначив Райкович.
За його словами, у Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує.
"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували", - зазначив голова Полтавської ОВА.
Когут також повідомив, що вчора пізно ввечері, 3 липня, унаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль, також травмувань зазнало двоє людей.
Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.
Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.
Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Київ був основним напрямком удару.
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