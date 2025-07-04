Ворог вночі атакував Кіровоградську та Полтавську області: пошкоджені будинки, є поранені

Обстріл Кіровоградської області

"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", - зазначив Райкович.

За його словами, у Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує.

Наслідки ударів по Полтавській області

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували", - зазначив голова Полтавської ОВА.

Когут також повідомив, що вчора пізно ввечері, 3 липня, унаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль, також травмувань зазнало двоє людей.