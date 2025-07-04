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У повітрі - продукти горіння: у Києві просять зачинити вікна через атаку РФ

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 04:03
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У повітрі - продукти горіння: у Києві просять зачинити вікна через атаку РФ Ілюстративне фото: дим в Києві після атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 4 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання в різних районах столиці.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.

У Києві через атаку росіян виникли пожежі. У багатьох дворах - величезні вирви та знищені автомобілі після удару балістичними ракетами.

Кияни в соцмережах пишуть, що вулиці столиці повністю огорнуті чорним їдким димом і білого неба не видно взагалі.

Про те, що у повітрі висока концентрація продуктів горіння повідомляє і очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", - написав він.

Зазначимо, щоб вберегти себе від отруєння, необхідно не лише щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори, а й вимкнути кондиціонери та вентиляцію. Аби захистити органи дихання, рекомендується приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди.

У Києві повітряна тривога

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.

У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.

Є постраждалий у Голосіївському районі.

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Атака дронів Ракетна атака Київ Пожежа
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