У Києві через атаку РФ пошкоджено залізницю: потяги затримуються
У ніч на 4 липня, армія РФ нещадно атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укрзалізниці в Telegram.
Отож, в результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.
Наразі відомо, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.
Kyiv City Express поки виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.
В "Укрзалізниці" перепросили за всі вимушені зміни та повідомили, що відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом. А тим часом резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський.
Атака РФ на Київ
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.
У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.
19 мешканців Києва постраждали внаслідок нічної атаки ворога на місто. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.
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