ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві через атаку РФ пошкоджено залізницю: потяги затримуються

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 06:07
UA EN RU
У Києві через атаку РФ пошкоджено залізницю: потяги затримуються Ілюстративне фото: приміський поїзд Укрзалізниці (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 4 липня, армія РФ нещадно атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укрзалізниці в Telegram.

Отож, в результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.

Наразі відомо, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Kyiv City Express поки виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

В "Укрзалізниці" перепросили за всі вимушені зміни та повідомили, що відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом. А тим часом резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський.

Атака РФ на Київ

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.

У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.

19 мешканців Києва постраждали внаслідок нічної атаки ворога на місто. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця Атака дронів Ракетна атака
Новини
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви