У Києві через атаку РФ пошкоджено залізницю: потяги затримуються

У ніч на 4 липня, армія РФ нещадно атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укрзалізниці в Telegram .

Отож, в результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.

Наразі відомо, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Kyiv City Express поки виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

В "Укрзалізниці" перепросили за всі вимушені зміни та повідомили, що відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом. А тим часом резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський.