Враг ночью атаковал Кировоградскую и Полтавскую области: повреждены дома, есть раненые

Обстрел Кировоградской области

"Пережили очередную сложную ночь. Небо над Кировоградщиной рассекали десятки вражеских дронов. Активно работали мобильные огневые группы", - отметил Райкович.

По его словам, в Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью ничего не угрожает.

Последствия ударов по Полтавской области

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Сегодня ночью в области работала ПВО. В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе повреждена кровля и окна жилого дома. К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали", - отметил председатель Полтавской ОГА.

Когут также сообщил, что вчера поздно вечером, 3 июля, в результате падения обломков вражеских дронов в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль, также травмированы два человека.