РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу

У ніч на 4 липня російські терористи запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу. Київ був основним напрямком удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 8 локаціях (9 ракет й 63 БпЛА). Падіння збитих (уламки) - у 33 локаціях.

Обстріл України 4 липня

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до масованих обстрілів по території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

Фактично кожної ночі ворог запускає дрони й інколи вдається до масованих комбінованих обстрілів. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали 19 мешканців Києва, серед яких 14 - госпіталізували. Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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