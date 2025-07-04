РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
У ніч на 4 липня російські терористи запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу. Київ був основним напрямком удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог застосував:
- 539 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й безпілотники-імітатори із напрямків російських міст Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Серед них більше 330 "Шахедів";
- одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області;
- шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської області;
- чотири крилаті ракети "Іскандер-К" із Курської та Воронезької області.
Основний напрямок удару - місто Київ.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8 ранку знешкоджено загалом 478 засобів повітряного нападу ворога, серед яких:
- 270 збито вогневими засобами, серед яких 268 дронів та два "Іскандер-К";
- 208 - локаційно втрачені.
Під час обстрілу зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 8 локаціях (9 ракет й 63 БпЛА). Падіння збитих (уламки) - у 33 локаціях.
Обстріл України 4 липня
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до масованих обстрілів по території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
Фактично кожної ночі ворог запускає дрони й інколи вдається до масованих комбінованих обстрілів. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали 19 мешканців Києва, серед яких 14 - госпіталізували. Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.
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