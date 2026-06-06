Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 6 червня Росія атакувала Україну 272 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Цієї ночі ворог атакував 272 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Обстріли України

Нагадаємо, під час чергової нічної атаки РФ на Одещину 6 червня були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.

Також сьогодні вранці росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження та відомо про загиблих та постраждалих.

У ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БПЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Окрім того, завод "Яготинське для дітей" на Київщині постраждав від вчорашнього удару російських дронів - чотири людини загинули, ще четверо поранені.