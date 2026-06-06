Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
У ніч на 6 червня Росія атакувала Україну 272 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог атакував 272 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, під час чергової нічної атаки РФ на Одещину 6 червня були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.
Також сьогодні вранці росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження та відомо про загиблих та постраждалих.
У ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БПЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.
Окрім того, завод "Яготинське для дітей" на Київщині постраждав від вчорашнього удару російських дронів - чотири людини загинули, ще четверо поранені.