Враг ударил по транспортной инфраструктуре Запорожской области, есть жертва, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Ход атаки

Утро среды началось для жителей Запорожья с атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и ударными беспилотниками. В области раздались взрывы.

Очередную воздушную тревогу в регионе объявили в 03:44. Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников. В 03:58 он сообщил о взрывах на территории области.

Жертвы и разрушения

Через полтора часа после атаки глава ОГА проинформировал о последствиях:

"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения", - дописал он.