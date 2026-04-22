Враг ударил по транспортной инфраструктуре Запорожской области, есть жертва, - ОВА
Утром 22 апреля российские оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Ход атаки
Утро среды началось для жителей Запорожья с атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и ударными беспилотниками. В области раздались взрывы.
Очередную воздушную тревогу в регионе объявили в 03:44. Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников. В 03:58 он сообщил о взрывах на территории области.
Жертвы и разрушения
Через полтора часа после атаки глава ОГА проинформировал о последствиях:
"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения", - дописал он.
Напомним, накануне, 21 апреля, оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тогда погибли два человека, еще десять получили ранения. Враг цинично бил по жилой застройке дронами и артиллерией.
В тот же день россияне атаковали Сумы: в Заречном районе зафиксировано более 5 попаданий БпЛА. Пострадали четыре человека, в том числе 17-летний ребенок. Также вчера вечером РФ нанесла удар дроном по многоэтажке в Харькове - пять человек обратились за медицинской помощью.