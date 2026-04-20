Росія завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові

Сьогодні, 20 квітня, росіяни завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у Харкові. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та допис мера міста Ігоря Терехова.

У Салтівському районі безпілотник влучив у сад, внаслідок чого виникла пожежа в господарчій споруді, а також були пошкоджені вікна в багатоповерхівці.

У Немишлянському районі влучання в проїзну частину спричинило пошкодження вікон у п’яти приватних будинках та газової мережі - за медичною допомогою звернулися двоє людей.

Нагадаємо, 16 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України. Під ударом опинився і Харків, де зафіксовано влучання одразу у трьох районах міста . Внаслідок обстрілів постраждали е двоє людей.

Пізніше Терехов повідомив, що вже п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу внаслідок падіння ворожого безпілотника у Харкові.

Раніше, в ніч проти 3 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждала жінка.

Зазначимо, країна-агресорка з вечора 1 квітня і до ночі майже 3 квітня майже добу поспіль атакувала Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів, а після останнього було пошкоджено готель. Крім того, постраждала 28-річна жінка та немовля.