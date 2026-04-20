ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові

19:20 20.04.2026 Пн
2 хв
Внаслідок атаки відомо про кількох постраждалих
aimg Валерій Ульяненко
Росія завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові Ілюстративне фото: РФ влучила дроном у багатоповерхівку в Основ'янському районі міста (facebook.com_DSNSODE)

Сьогодні, 20 квітня, росіяни завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у Харкові. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та допис мера міста Ігоря Терехова.

Читайте також: "Шахед" влетів у будинок Сергія "Флеша" з Міноборони

Синєгубов розповів, що російські окупанти завдали удару безпілотником по Основ'янському району Харкова.

"Попередньо, постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок", - йдеться у його заяві.

Пізніше Терехов повідомив, що вже п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу внаслідок падіння ворожого безпілотника у Харкові.

Удар по Харкову 16 квітня

Нагадаємо, 16 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України. Під ударом опинився і Харків, де зафіксовано влучання одразу у трьох районах міста. Внаслідок обстрілів постраждали е двоє людей.

За даними місцевої влади, в Індустріальному районі зайнявся легковий автомобіль.

У Немишлянському районі влучання в проїзну частину спричинило пошкодження вікон у п’яти приватних будинках та газової мережі - за медичною допомогою звернулися двоє людей.

У Салтівському районі безпілотник влучив у сад, внаслідок чого виникла пожежа в господарчій споруді, а також були пошкоджені вікна в багатоповерхівці.

Раніше, в ніч проти 3 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждала жінка.

Зазначимо, країна-агресорка з вечора 1 квітня і до ночі майже 3 квітня майже добу поспіль атакувала Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів, а після останнього було пошкоджено готель. Крім того, постраждала 28-річна жінка та немовля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Харків Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію