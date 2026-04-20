Росія завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові
Сьогодні, 20 квітня, росіяни завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у Харкові. Наразі відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та допис мера міста Ігоря Терехова.
Синєгубов розповів, що російські окупанти завдали удару безпілотником по Основ'янському району Харкова.
"Попередньо, постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок", - йдеться у його заяві.
Пізніше Терехов повідомив, що вже п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу внаслідок падіння ворожого безпілотника у Харкові.
Удар по Харкову 16 квітня
Нагадаємо, 16 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України. Під ударом опинився і Харків, де зафіксовано влучання одразу у трьох районах міста. Внаслідок обстрілів постраждали е двоє людей.
За даними місцевої влади, в Індустріальному районі зайнявся легковий автомобіль.
У Немишлянському районі влучання в проїзну частину спричинило пошкодження вікон у п’яти приватних будинках та газової мережі - за медичною допомогою звернулися двоє людей.
У Салтівському районі безпілотник влучив у сад, внаслідок чого виникла пожежа в господарчій споруді, а також були пошкоджені вікна в багатоповерхівці.
Раніше, в ніч проти 3 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждала жінка.
Зазначимо, країна-агресорка з вечора 1 квітня і до ночі майже 3 квітня майже добу поспіль атакувала Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів, а після останнього було пошкоджено готель. Крім того, постраждала 28-річна жінка та немовля.