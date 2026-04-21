Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарню

У ніч на 21 квітня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по обласному центру Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова та міського мера Артема Кобзаря .

За попередніми даними, травмовано 4 особи, серед яких - 17-річна дитина. Її разом із двома чоловіками госпіталізовано до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

Інформація щодо постраждалих та інші наслідки наразі уточнюються. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, напередодні, 20 квітня, у ЗСУ назвали точну відстань від ворога до Сум. За даними військових, російські загарбники знаходяться далеко від обласного центру, хоча їм вдалося захопити декілька населених пунктів безпосередньо на кордоні Сумської області.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що окупанти посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Тим часом на Курському напрямку росіяни спробували прорватися через газову трубу, використавши нестандартний шлях та швидкісну техніку для проникнення в тил українських позицій, однак зіткнулися з підготовленою обороною.