Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарню

03:20 21.04.2026 Вт
Вибито вікна, палають машини. Перші фото наслідків від МВА
aimg Катерина Коваль
Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарню Фото: рятувальники працюють на місці влучання (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

У ніч на 21 квітня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по обласному центру Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова та міського мера Артема Кобзаря.

Масштаб атаки

За даними в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, у Зарічному районі міста зафіксовано понад 5 влучань БпЛА.

Ворог атакував житловий сектор: пошкоджено багатоповерхівки, вибито вікна, горять цивільні автівки. Один із дронів влучив у дах лікувального закладу.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко оприлюднив фото наслідків атаки.

Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарнюФото: на місці влучання здійнялася пожежа (https://t.me/serhii_kryvosheienko)

Інформація щодо постраждалих та інші наслідки наразі уточнюються. На місцях працюють екстрені служби.

Постраждалі

За попередніми даними, травмовано 4 особи, серед яких - 17-річна дитина. Її разом із двома чоловіками госпіталізовано до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

Лікарі продовжують надавати медичну допомогу. У постраждалих здебільшого діагностують гостру реакцію на стрес. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, напередодні, 20 квітня, у ЗСУ назвали точну відстань від ворога до Сум. За даними військових, російські загарбники знаходяться далеко від обласного центру, хоча їм вдалося захопити декілька населених пунктів безпосередньо на кордоні Сумської області.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що окупанти посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Тим часом на Курському напрямку росіяни спробували прорватися через газову трубу, використавши нестандартний шлях та швидкісну техніку для проникнення в тил українських позицій, однак зіткнулися з підготовленою обороною.

Суми Дрони
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
