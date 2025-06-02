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Ворог вдарив по підприємству на Чернігівщині, сталася масштабна пожежа

Понеділок 02 червня 2025 09:12
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Ворог вдарив по підприємству на Чернігівщині, сталася масштабна пожежа Фото: Атака РФ на Чернігівщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Ворог завдав удару по підприємству на Чернігівщині. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні вранці на Чернігівщині ворог завдав удару по одному з промислових підприємств.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на території виробничого об’єкта.

Рятувальники оперативно локалізували займання на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого розповсюдження вогню наразі немає.

Фото: Атака РФ на Чернігівщину (t.me/dsns_telegram)

За інформацією ДСНС України, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Атака на Україну

В Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, і через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

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