Ворог вдарив по підприємству на Чернігівщині, сталася масштабна пожежа

Ворог завдав удару по підприємству на Чернігівщині. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За інформацією ДСНС України, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Рятувальники оперативно локалізували займання на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого розповсюдження вогню наразі немає.

Сьогодні вранці на Чернігівщині ворог завдав удару по одному з промислових підприємств.

Атака на Україну

В Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, і через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

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