Ракетна атака на Харків: Терехов показав наслідки після удару балістики
В ніч на 2 червня 2025 року у Харкові кілька разів оголошували тривогу. Спочатку ворог використав для атаки на місто ударні безпілотники, а під ранок запустив ракети.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.
Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.
Інша - у дорогу за кілька десятків метрів від школи.
Під атакою ракет опинився Київський район міста.
"Коли стоїш біля цієї вирви - усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів - і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин - і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв", - зазначив чиновник.
У той же час Холодногірський район зазнав атаки безпілотниками. Внаслідок ударів зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч.
Станом на ранок там постраждали шестеро людей, серед яких був семирічний хлопчик. На місці працювали психологи ДСНС.
Атака на Україну 2 червня
В Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, і через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.
У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що у ніч на 25 травня Росія провела одну з найпотужніших атак по Україні, випустивши 298 безпілотників та 69 ракет різних типів. ППО змогли знищити 45 ракет і перехопити 266 безпілотників.
Під обстріл потрапили 13 областей, серед яких і Київ. Внаслідок атак загинуло більше 10 людей, а десятки отримали поранення.
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