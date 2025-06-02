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Ракетна атака на Харків: Терехов показав наслідки після удару балістики

Харків, Понеділок 02 червня 2025 08:04
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Ракетна атака на Харків: Терехов показав наслідки після удару балістики Ілюстративне фото: ліквідація наслідків ракетного удару
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 2 червня 2025 року у Харкові кілька разів оголошували тривогу. Спочатку ворог використав для атаки на місто ударні безпілотники, а під ранок запустив ракети.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

Інша - у дорогу за кілька десятків метрів від школи.

Під атакою ракет опинився Київський район міста.

"Коли стоїш біля цієї вирви - усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів - і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин - і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв", - зазначив чиновник.

Ракетна атака на Харків: Терехов показав наслідки після удару балістикиУ той же час Холодногірський район зазнав атаки безпілотниками. Внаслідок ударів зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч.

Станом на ранок там постраждали шестеро людей, серед яких був семирічний хлопчик. На місці працювали психологи ДСНС.

Атака на Україну 2 червня

В Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, і через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у ніч на 25 травня Росія провела одну з найпотужніших атак по Україні, випустивши 298 безпілотників та 69 ракет різних типів. ППО змогли знищити 45 ракет і перехопити 266 безпілотників.

Під обстріл потрапили 13 областей, серед яких і Київ. Внаслідок атак загинуло більше 10 людей, а десятки отримали поранення.

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