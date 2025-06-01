У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної атаки
У Києві у ніч на неділю, 1 червня, пролунали вибухи. Російська армія застосувала балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Близько 01:42 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку столиці. Вже через декілька хвилин у Києві пролунали вибухи.
Як уточнив Ткаченко, ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони.
"Залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.
У КМДА повідомили, що триває комбінована атака на столиці.
"Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, з вечора суботи, 31 травня, росіяни знову запустили декілька груп "Шахедів" по території України.
Також ми писали, що в ніч на 31 травня росіяни запустили по Україні 109 ударних дронів, з них 2 були реактивними.
Станом на 8:30 сили ППО знешкодили 69 безпілотників, ще 30 були локально втрачені/пригнічені РЕБ.
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