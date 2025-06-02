У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили тривогу: що відомо
Під ранок 2 червня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Атака на Харків 2 червня
Під ранок 2 червня в Харкові пролунали вибухи - місто атакували російські безпілотники. Вибухи пролунали в Шевченківському й Холодногірському районах. Інформація про постраждалих не надходила.
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