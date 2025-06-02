Враг ударил по предприятию на Черниговщине, произошел масштабный пожар

Враг нанес удар по предприятию на Черниговщине. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации ГСЧС Украины, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Спасатели оперативно локализовали возгорание на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения огня пока нет.

В результате атаки произошел масштабный пожар на территории производственного объекта.

Сегодня утром на Черниговщине враг нанес удар по одному из промышленных предприятий.

Атака на Украину

В Украине в ночь на 2 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, и из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве и Харькове было слышно несколько взрывов, в городе работала система противовоздушной обороны.

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

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