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Враг ударил по предприятию на Черниговщине, произошел масштабный пожар

Понедельник 02 июня 2025 09:12
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Враг ударил по предприятию на Черниговщине, произошел масштабный пожар Фото: Атака РФ на Черниговщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Враг нанес удар по предприятию на Черниговщине. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня утром на Черниговщине враг нанес удар по одному из промышленных предприятий.

В результате атаки произошел масштабный пожар на территории производственного объекта.

Спасатели оперативно локализовали возгорание на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения огня пока нет.

Фото: Атака РФ на Черниговщину (t.me/dsns_telegram)

По информации ГСЧС Украины, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Атака на Украину

В Украине в ночь на 2 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, и из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве и Харькове было слышно несколько взрывов, в городе работала система противовоздушной обороны.

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

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