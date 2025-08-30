Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя: відключені 25 тисяч абонентів

Атака на Україну

Цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували території України. Для нічного обстрілу росіяни використали безпілотники різних типів та кілька різновидів ракет. Зауважимо, що у ЗСУ розповіли про роботу ППО.

Варто зазначити, що внаслідок обстрілів у Київській області ряд потягів зазнав значних затримок. Однак співробітники УЗ вже усунули проблеми та відновили курсування потягів.

Загалом масовані удари було зафіксовано у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах країни.

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, останніми днями стало зрозуміло, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.

У Запоріжжі від обстрілу постраждали приватні будинки, сталося загоряння.

Російські окупанти також атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені ударами противника.

