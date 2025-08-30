Масовані удари по цивільних у 14 областях: Зеленський закликав світ до справжніх кроків

Внаслідок нового масованого удару Росії по Україні постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура у 14 областях. Проти мирного життя було застосовано майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 інших ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій пʼятиповерхівці. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок", - пояснив президент.

Він зауважив, що цієї ночі також працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

"Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя", - додав він.

Зеленський закликав світ діяти

Зеленський зауважив, що Україні вже побачила реакцію світу на попередній обстріл.

"Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів", - наголосив президент.

За словами глави України, єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії - це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви: банківські та енергетичні.

"Ця війна не припиниться від політичних заяв - потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", - підкреслив президент.