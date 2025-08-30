Поїзди знову їдуть: УЗ ліквідувала наслідки нічного обстрілу на Київщині

Рух поїздів через Київську область відновлено після нічного обстрілу. Залізничники швидко ліквідували пошкодження та повернули ділянку до штатного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Дякуємо всім пасажирам за терпіння і розуміння", - зазначили в "Укрзалізниці".

За даними УЗ, рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином, а співробітники наразі працюють над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу.

"Залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі ворожою атакою залізничну інфраструктуру на Київщині", - повідомили в компанії.

Атака на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримався.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували українські території. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та ще 8 регіонів країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За даними поліції, станом на 08:50 кількість поранених збільшилась до 24, з них троє - діти. Госпіталізовано 12 людей

Російські окупанти також вночі атакували Черкаси та область. Як наслідок пошкоджено ліцей. Рятувальники гасять пожежі спричинені ворожими ударами.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.