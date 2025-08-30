ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Поїзди знову їдуть: УЗ ліквідувала наслідки нічного обстрілу на Київщині

Україна, Субота 30 серпня 2025 10:47
UA EN RU
Поїзди знову їдуть: УЗ ліквідувала наслідки нічного обстрілу на Київщині Фото: УЗ відновила рух потягів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рух поїздів через Київську область відновлено після нічного обстрілу. Залізничники швидко ліквідували пошкодження та повернули ділянку до штатного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі ворожою атакою залізничну інфраструктуру на Київщині", - повідомили в компанії.

За даними УЗ, рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином, а співробітники наразі працюють над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу.

"Дякуємо всім пасажирам за терпіння і розуміння", - зазначили в "Укрзалізниці".

Атака на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримався.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували українські території. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та ще 8 регіонів країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За даними поліції, станом на 08:50 кількість поранених збільшилась до 24, з них троє - діти. Госпіталізовано 12 людей

Російські окупанти також вночі атакували Черкаси та область. Як наслідок пошкоджено ліцей. Рятувальники гасять пожежі спричинені ворожими ударами.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим