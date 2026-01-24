ua en ru
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека

Украина, Суббота 24 января 2026 22:35
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека Иллюстративное фото: враг целый день атакует Киевскую область (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

В результате очередных атак РФ по Киевской области зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в трех районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.

Отмечается, что пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства.

Броварской район

Здесь повреждены 22 объекта, в частности:

  • 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли;
  • 6 транспортных средств;
  • 1 складское помещение.

Бориспольский район

Повреждены два частных жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады.

Вышгородский район

Зафиксировано повреждение здания учреждения культуры - выбиты окна.

В результате атак травмированы четыре жителя Киевской области. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В Киевской ОГА отметили, что продолжаются работы по восстановлению поврежденных объектов, а пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Ночной удар по Киеву 24 января

В ночь на сегодняшний день российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине, применив более 375 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Больше всего пострадал Киев, где в пяти районах зафиксировано разрушение жилых и нежилых зданий. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

На левобережье столицы возникли серьезные перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, это почти 80% домов, в которых ранее восстановили тепло после обстрела 9 января. В Деснянском районе из-за сложной ситуации разворачивают дополнительные пункты обогрева, которые будут работать круглосуточно.

В то же время в Киеве уже больше недели продолжаются аварийные отключения электроэнергии без четких графиков, сохраняются проблемы с водоснабжением и отоплением. Для ликвидации последствий ударов по энергетической инфраструктуре 15 января по поручению президента в столице начал работу специальный штаб.

