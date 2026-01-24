Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
В результате очередных атак РФ по Киевской области зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в трех районах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.
Отмечается, что пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства.
Броварской район
Здесь повреждены 22 объекта, в частности:
- 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли;
- 6 транспортных средств;
- 1 складское помещение.
Бориспольский район
Повреждены два частных жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады.
Вышгородский район
Зафиксировано повреждение здания учреждения культуры - выбиты окна.
В результате атак травмированы четыре жителя Киевской области. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
В Киевской ОГА отметили, что продолжаются работы по восстановлению поврежденных объектов, а пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Ночной удар по Киеву 24 января
В ночь на сегодняшний день российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине, применив более 375 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Больше всего пострадал Киев, где в пяти районах зафиксировано разрушение жилых и нежилых зданий. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
На левобережье столицы возникли серьезные перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, это почти 80% домов, в которых ранее восстановили тепло после обстрела 9 января. В Деснянском районе из-за сложной ситуации разворачивают дополнительные пункты обогрева, которые будут работать круглосуточно.
В то же время в Киеве уже больше недели продолжаются аварийные отключения электроэнергии без четких графиков, сохраняются проблемы с водоснабжением и отоплением. Для ликвидации последствий ударов по энергетической инфраструктуре 15 января по поручению президента в столице начал работу специальный штаб.