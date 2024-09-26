Ворог цілив по цивільній інфраструктурі. В Івано-Франківську розповіли про дронову атаку

Мер у відеозверненні розповів, що цієї ночі велася робота сил та засобів ППО, та подякував оборонцям неба за відбиття "Шахедної" атаки.

"Найважливіше, що люди не постраждали. Бачимо, що ворог завдає ударів по всій Україні, його ціль - цивільна інфраструктура", - сказав він.

Також івано-франківський міський голова висловив вдячність працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Дякую надзвичайникам та всім, хто спрацював. Дякуємо Богові і захисникам та продовжуємо допомагати військовим", - йдеться в заяві мера міста.

Інші деталі щодо ворожої повітряної атаки він наразі не навів.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 25 вересня запустили ударні безпілотники типу "Шахеди" по України. Через загрозу ворожих дронових атак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, близько пів на дванадцяту ночі стало відомо про роботу ППО у Київській області. Також і у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе, й у столиці було чути серію вибухів, триває робота ППО.

Додамо, також в ЗМІ повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, й перед тим військові інформували про рух "Шахедів" у бік Старокостянтинова.

Також повідомлялося про роботу ППО через атаку дронів ворога на Івано-Франківськ, де було чути вибухи.