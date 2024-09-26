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У Києві прогриміла серія вибухів, у столиці триває робота ППО по "Шахедах"

Київ, Четвер 26 вересня 2024 05:54
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У Києві прогриміла серія вибухів, у столиці триває робота ППО по "Шахедах" Фото: у Києві було чути вибух під час повітряної тривоги через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві під ранок 26 вересня пролунали кілька вибухів. У районі півночі столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони через атаку "Шахедів".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що близько 05.44 у Києві було чути цілу серію вибухів.

"В Оболонському районі столиці працюють сили ППО", - написав Київський міський голова у своєму Telegram о 05.45.

Крім того, мешканців столиці закликають перебувати у безпечних місцях та не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Оновлено: нові вибухи

Додамо, що близько 06.04 у Києві знову пролунало кілька вибухів. Перед тим моніторингові групи писали про рух "Шахедів" в районі лівого берега столиці.

Атака "Шахедів" на Київ та вибухи

Раніше повідомлялося, що через запуск російськими загарбниками кількох груп "Шахедів" у ніч проти 26 вересня у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Також сигнали про загрозу повітряних атак залунали й у Києві ще близько 01:40.

Крім того, у Києві було чути вибухи, й у районі столиці захисники неба відбивають ворожу атаку. Зокрема, про вибухи та роботу ППО повідомлялося близько 02:20, 04.25, 05.25 та 05.40.

Додамо, що начальник Київської міської військової адміністрації кілька разів заявляв про роботу протиповітряної оборони у столиці протягом цієї ночі. А у Повітряних силах інформували про фіксацію БПЛА ворога у небі над Києвом.

Нагадаємо, що близько пів на дванадцяту ночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вона триває досі.

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Київ ППО Вибухи Атака дронів
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