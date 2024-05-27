Ворог тисне на Покровському напрямку, Сили оборони проводять активні заходи, - Генштаб

Від початку доби, 27 травня, найбільша кількість бойових зіткнень зафіксована на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск російських загарбників та на окремих ділянках проводять активні заходи", - розповідає Генштаб.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог спрямовує штурмові дій в бік населеного пункту Липці. Зокрема бої точаться в районі Вовчанська. Від початку доби, за підтримки авіації, ворог здійснив п’ять атак. Ситуація під контролем бійців.

На Покровському напрямку кількість атак ворога зросла до восьми. Наразі ситуація напружена.

На Времівському напрямку ворог здійснив ще одну спробу штурму - вдруге за день, біля села Старомайорське.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додає Генштаб.

Російський наступ

Згідно з попереднім зведенням Генштабу, станом на 10:30, на фронті від початку доби відбулось 29 бойових зіткнень. Тоді ж командування попереджало про напружену ситуацію в районі Петропавлівки Куп'янського напрямку.

Тим часом як розповідає Bild, низка західних союзників України обговорюють питання розширення допомоги країні безпосередньо на її території.