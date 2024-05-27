Від початку доби 29 боєзіткнень, в районі Петропавлівки напружена ситуація, - Генштаб

Сьогодні, 27 травня, від початку доби зафіксовано 29 бойових зіткнень. Напружена ситуація спостерігається в районі Петропавлівки Куп'янського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Від початку доби зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог здійснив 706 обстрілів по позиціях наших бійців та населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку бійці відбили атаку ворога в напрямку Липців. Сили оборони намагаються покращити рубежі оборони та мають успіх на окремих ділянках.

На Куп'янському напрямку ворога чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. Наразі бої тривають у районі Греківки. Ситуація на напрямку контрольована.

На Сіверському напрямку бійці відбили п’ять штурмових дій загарбників. Було зупинено три атаки. Наразі бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

На Краматорську напрямку ворог спробував атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку бійці вживають заходи щодо недопущення просування ворога. Бойові дії тривають поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новоалександрівки.

На Курахівському напрямку продовжують бойові дії в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку оборонний бій ведеться поруч зі Старомайорським. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не вів. Водночас завдає ударів з метою витіснення бійців з переднього краю оборони.

На Придністровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, відбиті дві атаки ворога в районі Кринок.

Наступ Росії

Від початку травня ворог розпочав наступ на Харківську область. Втім через відсутність успіху росіяни намагаються розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області.

Як відзначала розвідка Британії, нашим воїнам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті в Харківській області.

За словами президента Володимира Зеленського, найгарячішими напрямками є: