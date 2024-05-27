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Враг давит на Покровском направлении, Силы обороны проводят активные меры, - Генштаб

Понедельник 27 мая 2024 13:58
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Враг давит на Покровском направлении, Силы обороны проводят активные меры, - Генштаб Фото: враг давит на Покровском направлении, Силы обороны проводят активные меры (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 27 мая, наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают давление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Наибольшее количество боевых столкновений сегодня происходит на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск российских захватчиков и на отдельных участках проводят активные мероприятия", - рассказывает Генштаб.

Ситуация в других направлениях

На Харьковском направлении враг направляет штурмовые действий в сторону населенного пункта Липцы. В частности бои идут в районе Волчанска. С начала суток, при поддержке авиации, враг совершил пять атак. Ситуация под контролем бойцов.

На Покровском направлении количество атак врага возросло до восьми. Сейчас ситуация напряженная.

На Времовском направлении враг совершил еще одну попытку штурма - второй раз за день, возле села Старомайорское.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавляет Генштаб.

Российское наступление

Согласно предварительной сводке Генштаба, по состоянию на 10:30, на фронте с начала суток состоялось 29 боевых столкновений. Тогда же командование предупреждало о напряженной ситуации в районе Петропавловки Купянского направления.

Между тем, как рассказывает Bild, ряд западных союзников Украины обсуждают вопрос расширения помощи стране непосредственно на ее территории.

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