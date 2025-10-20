Росія намагається зупинити логістику України: ворог вдарив по портах та залізниці
Минулої ночі російські війська знову атакували критичну логістичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися портові об’єкти та залізниця, зокрема тягова підстанція на Чернігівщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram.
За його словами, вночі енергетики одразу розпочали відновні роботи на залізниці, однак ворог повторно спрямував дрони на місце ліквідації наслідків.
"Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце - постраждалих немає. Рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози", - зазначив Кулеба.
Також під удар потрапили портові об’єкти. Пошкоджено окремі будівлі та інфраструктурні елементи. Пожежі, які виникли після ударів, вдалося оперативно ліквідувати.
"Працівники порту перебували в укриттях, тому, на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів тимчасово не приймає поїзди - рух буде відновлено після стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.
Кулеба підкреслив, що Росія цілеспрямовано б’є по інфраструктурі, яка підтримує економіку України та забезпечує постачання необхідних вантажів.
"Росія намагається зупинити те, що з’єднує країну. Але навіть під обстрілами система працює, і ми продовжуємо відновлення. Наше головне завдання – безпека людей", - написав він.
На місцях працюють комісії та ремонтні бригади. Рух транспорту поступово відновлюють, рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Обстріл 20 жовтня
Цієї ночі російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі України. Зокрема, у Сумській області низка потягів курсують із затримкою.
Також через обстріл росіян майже три тисячі абонентів залишились без електропостачання у Ніжинському районі Чернігівської області.
"Робимо усе , щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто. І знову нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!" - зазначили в "Чернігівобленерго".
За даними Повітряних сил, цієї ночі противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із ТОТ Криму. А також 60-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків.