Влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі: скільки абонентів залишились без світла

Чернігівська область, Понеділок 20 жовтня 2025 02:54
UA EN RU
Влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі: скільки абонентів залишились без світла Ілюстративне фото: жителі Ніжинского району залишаються без світла внаслідок обстрілів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Майже три тисячі абонентів залишились без електропостачання у Ніжинському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

Внаслідок влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області 2700 абонентів залишаються без електропостачання.

Енергетики посилено працюють над ліквідацією аварій з вечора 19 жовтня, однак пошкодження дуже масштабні.

"Робимо усе , щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто. І знову нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!" - зазначили в "Чернігівобленерго".

Перед тим у компанії інформували, що без світла у Чернігівській області залишаються 28 тисяч абонентів.

Графіки відключень світла діятимуть у понеділок, 20 жовтня, з 06:00 до 22:00 по всій Україні. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, запевняють в "Укренерго", однак ситуація може змінитися.

У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла

У п'ятницю, 17 жовтня, в Україні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії через масштабний обстріл з боку РФ напередодні. Було анонсовано, що вони діятимуть з 07:00 до 22:00.

Вже безпосередньо 17 жовтня стало відомо, що через складну ситуацію в енергосистемі, було запроваджено аварійні відключення світла у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські загарбники завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

