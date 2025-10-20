ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Десятки "Шахедів" і ракети з Криму: Україна відбила чергову нічну атаку РФ

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 09:13
UA EN RU
Десятки "Шахедів" і ракети з Криму: Україна відбила чергову нічну атаку РФ Ілюстративне фото: Україна відбила чергову нічну атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія цієї ночі запустила по території України 60 ударних дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 жовтня противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із ТОТ Криму. А також 60-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків. Близько 40 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Обстріл 20 жовтня

Цієї ночі російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі України. Зокрема, у Сумській області низка потягів курсують із затримкою.

Також через обстріл росіян майже три тисячі абонентів залишились без електропостачання у Ніжинському районі Чернігівської області.

"Робимо усе , щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто. І знову нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!" - зазначили в "Чернігівобленерго".

Окрім цього ввечері неділі, 19 жовтня, російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Трамп відкинув повідомлення про пропозицію здати Донбас
Трамп відкинув повідомлення про пропозицію здати Донбас
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів