Головна » Життя » Суспільство

Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру: які поїзди курсують із затримками

Україна , Понеділок 20 жовтня 2025 07:58
UA EN RU
Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру: які поїзди курсують із затримками Ілюстративне фото: залізничний вокзал міста Суми (facebook Ukrzaliznytsya)
Автор: Марина Балабан

Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Низка потягів курсують із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку. Деякі потяги їдуть із затримками.

Так, від станції Плиски відправились із затримкою більше однієї години через заміну локомотивної тяги потяги:

  • №46 Ужгород - Харків;
  • № 113 Харків - Львів

Є зміни і у регіональному сполученні. Із резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1: він прибуде на кінцеву зупинку з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 становить дві години.

Обстріли "Укрзалізниці"

Раніше глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський пояснював, чому армія РФ б'є по залізниці. Мета ворога - обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, з Сумщиною та Чернігівщиною.

Росіяни б'ють, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

Він додав, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

Армія РФ обстрілювала об'єкти "Укрзалізниці" 6 жовтня. Тоді було скасувано низку приміських потягів на Сумщині. Російські окупанти навмисно завдали удару дронами пасажирський потяг Шостка-Київ.

В ніч на 8 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

