Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: абоненти залишилися без світла

Нагадаємо, Чернігівщина перебуває під постійними російськими обстрілами. Під час так званого "великоднього перемир’я" окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру області, залишивши без світла низку населених пунктів.

14 квітня вранці "Шахед" влучив в адміністративну будівлю в центрі Чернігова, постраждали двоє людей. Увечері того ж дня через пошкодження кабельної лінії без електропостачання опинилися тисячі абонентів міста.

У ніч на 17 квітня росіяни завдали удару по об’єктах АТ "Чернігівобленерго", а вже 18 квітня ворог пошкодив ще один важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі.