Враг повредил энергообъект на Черниговщине: абоненты остались без света

Напомним, Черниговщина находится под постоянными российскими обстрелами. Во время так называемого "пасхального перемирия" оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру области, оставив без света ряд населенных пунктов.

14 апреля утром "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, пострадали два человека. Вечером того же дня из-за повреждения кабельной линии без электроснабжения оказались тысячи абонентов города.

В ночь на 17 апреля россияне нанесли удар по объектам АО "Черниговоблэнерго", а уже 18 апреля враг повредил еще один важный энергообъект в Нежинском районе.