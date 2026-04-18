RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Враг повредил энергообъект на Черниговщине: абоненты остались без света

06:48 18.04.2026 Сб
1 мин
380 тысяч человек без света. Какие города оказались в темноте?
aimg Екатерина Коваль
Фото: атаки на инфраструктуру Черниговщины уже стали постоянными (Getty Images)

В ночь на 18 апреля враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АО "Черниговоблэнерго".

Читайте также: Черниговская ТЭЦ остановила работу после массированного удара

Масштабы отключений

Из-за повреждения объекта без электроснабжения остались:

  • города Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич;

  • Черниговский, Нежинский и Прилукский районы.

Общее количество обесточенных абонентов - 380 тысяч.

Работа энергетиков

На месте работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Напомним, Черниговщина находится под постоянными российскими обстрелами. Во время так называемого "пасхального перемирия" оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру области, оставив без света ряд населенных пунктов.

14 апреля утром "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, пострадали два человека. Вечером того же дня из-за повреждения кабельной линии без электроснабжения оказались тысячи абонентов города.

В ночь на 17 апреля россияне нанесли удар по объектам АО "Черниговоблэнерго", а уже 18 апреля враг повредил еще один важный энергообъект в Нежинском районе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Черниговская областьОтключения света