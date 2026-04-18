Враг повредил энергообъект на Черниговщине: абоненты остались без света

06:48 18.04.2026 Сб
380 тысяч человек без света. Какие города оказались в темноте?
aimg Екатерина Коваль
Враг повредил энергообъект на Черниговщине: абоненты остались без света Фото: атаки на инфраструктуру Черниговщины уже стали постоянными (Getty Images)

В ночь на 18 апреля враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АО "Черниговоблэнерго".

Масштабы отключений

Из-за повреждения объекта без электроснабжения остались:

  • города Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич;

  • Черниговский, Нежинский и Прилукский районы.

Общее количество обесточенных абонентов - 380 тысяч.

Работа энергетиков

На месте работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Напомним, Черниговщина находится под постоянными российскими обстрелами. Во время так называемого "пасхального перемирия" оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру области, оставив без света ряд населенных пунктов.

14 апреля утром "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, пострадали два человека. Вечером того же дня из-за повреждения кабельной линии без электроснабжения оказались тысячи абонентов города.

В ночь на 17 апреля россияне нанесли удар по объектам АО "Черниговоблэнерго", а уже 18 апреля враг повредил еще один важный энергообъект в Нежинском районе.

Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
