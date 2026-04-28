Ворог під прикриттям "зеленки" рветься в ліс на Дніпропетровщині: в ЗСУ пояснили мету

Під прикриттям зеленої рослинності російські окупанти намагаються проникнути у Великомихайлівський ліс, щоб просунутися вглиб українських позицій у Дніпропетровській області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Як розповів речник, російські окупаційні війська намагаються скористатися появою зеленої рослинності для прихованого просування.

"Вже більш менш піднялась "зеленка" (листя на деревах та чагарниках - ред.) і ворог намагається це використати для того, щоб проникнути в глибину нашої оборони", - сказав він.

У відповідь Сили оборони, за словами Волошина, "навіть збільшили кількість пошуково-ударних дій для того, щоб виявляти подібні групи".

Речник також зазначив, що російські окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках, зокрема на Олександрівському.

"Групи намагаються зайти у Великомихайлівський ліс, розвідати якісь переправи, тому що там тече річка Вовча, і в цьому лісі ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб знову продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, Дніпропетровщини", - пояснив він.

