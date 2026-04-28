Ворог під прикриттям "зеленки" рветься в ліс на Дніпропетровщині: в ЗСУ пояснили мету
Під прикриттям зеленої рослинності російські окупанти намагаються проникнути у Великомихайлівський ліс, щоб просунутися вглиб українських позицій у Дніпропетровській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
Як розповів речник, російські окупаційні війська намагаються скористатися появою зеленої рослинності для прихованого просування.
"Вже більш менш піднялась "зеленка" (листя на деревах та чагарниках - ред.) і ворог намагається це використати для того, щоб проникнути в глибину нашої оборони", - сказав він.
У відповідь Сили оборони, за словами Волошина, "навіть збільшили кількість пошуково-ударних дій для того, щоб виявляти подібні групи".
Речник також зазначив, що російські окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках, зокрема на Олександрівському.
"Групи намагаються зайти у Великомихайлівський ліс, розвідати якісь переправи, тому що там тече річка Вовча, і в цьому лісі ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб знову продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, Дніпропетровщини", - пояснив він.
Фото: карти Deep State
Ситуація на півдні
Нагадаємо, ще минулого місяця російські війська активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.
За словами Волошина, найбільша активність ворога спостерігається на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.
Під ударами опиняються майже всі населені пункти поблизу лінії фронту. Зокрема, масованого авіаудару зазнала Комишуваха у Запорізькій області.
У Силах оборони ситуацію називають непростою, однак зазначають, що українські військові на окремих ділянках діють впевнено та поступово повертають під контроль певні позиції.
Крім того, повідомлялося і про успіхи на південному напрямку - ЗСУ знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС "Солнцепьок" російських окупантів.