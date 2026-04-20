ЗСУ на півдні знищили дорогу та грізну вогнеметну систему РФ

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Хочу повідомити позитивну новину. Минулої доби ми знищили ворожу вогневу систему ТОС "Солнцепьок", - сказав Волошин.

За його словами, російську систему вдалося виявити завдяки роботі української аеророзвідки.

"Це доволі грізна російська зброя і дорога. Але ми її вирахували, наша аеророзвідка, та знищили", - зазначив він.

Що відомо про ТОС "Солнцепьок"

Це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, прийнята на озброєння у 2001 році.

Її головною особливістю є використання термобаричних боєприпасів (так званих снарядів "об'ємного вибуху"), які під час влучання створюють аерозольну хмару паливної суміші, що миттєво детонує.

У результаті утворюється потужна вибухова хвиля та створюється зона надвисокого тиску й температури, що випалює кисень і знищує все живе навіть у закритих укриттях, бліндажах або складках рельєфу.

Через специфіку боєприпасів систему часто називають однією з найстрашніших неядерних видів зброї, оскільки від її впливу практично неможливо сховатися за звичайними фортифікаційними спорудами.

Комплекс включає:

бойову машину з пусковою установкою на базі танка,

дві транспортно-заряджаючі машини,

некеровані реактивні снаряди.

За неофіційною інформацією, у Росії на озброєнні в сухопутних військах 55 одиниць ТОС-1А "Солнцепьок". Ще три таких системи є у російських ВДВ.