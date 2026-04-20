ЗСУ на півдні знищили дорогу та грізну вогнеметну систему РФ
Українські військові ліквідували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС "Солнцепьок" російських окупантів. Це сталося на південному напрямку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"Хочу повідомити позитивну новину. Минулої доби ми знищили ворожу вогневу систему ТОС "Солнцепьок", - сказав Волошин.
За його словами, російську систему вдалося виявити завдяки роботі української аеророзвідки.
"Це доволі грізна російська зброя і дорога. Але ми її вирахували, наша аеророзвідка, та знищили", - зазначив він.
Що відомо про ТОС "Солнцепьок"
Це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, прийнята на озброєння у 2001 році.
Її головною особливістю є використання термобаричних боєприпасів (так званих снарядів "об'ємного вибуху"), які під час влучання створюють аерозольну хмару паливної суміші, що миттєво детонує.
У результаті утворюється потужна вибухова хвиля та створюється зона надвисокого тиску й температури, що випалює кисень і знищує все живе навіть у закритих укриттях, бліндажах або складках рельєфу.
Через специфіку боєприпасів систему часто називають однією з найстрашніших неядерних видів зброї, оскільки від її впливу практично неможливо сховатися за звичайними фортифікаційними спорудами.
Комплекс включає:
- бойову машину з пусковою установкою на базі танка,
- дві транспортно-заряджаючі машини,
- некеровані реактивні снаряди.
За неофіційною інформацією, у Росії на озброєнні в сухопутних військах 55 одиниць ТОС-1А "Солнцепьок". Ще три таких системи є у російських ВДВ.
Попередні знищення ТОС "Солнцепьок"
Українські військові вже не вперше вражають цю дороговартісну систему російських окупантів.
Так, ще у грудні дрони Нацгвардії знищили "Солнцепьок", вартість якого оцінюється приблизно у 8 млн доларів.
26 листопада 63-тя окрема механізована бригада 3-го армійського корпусу ЗСУ повідомила про знищення російського "Солнцепьока" на Лиманському напрямку.
Перед цим оператори безпілотників виявили та уразили цю техніку, попри те, що ворог намагався приховати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
Крім того, раніше українські прикордонники також знищили ворожу ТОС "Солнцепьок" у Харківській області. Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс"