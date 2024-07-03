Ворог нарощує темпи наступальних дій у Донецькій області, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку росіяни двічі намагались атакувати у районі Стельмахівки. Наразі триває один бій.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Десять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев’ять - тривають.

На Сіверському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні українських воїнів. Відбито одну атаку поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Калинівки. Бої тривають.

На Торецькому напрямку кількість боїв зросла до 12. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка. Триває три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку відбулось вже 19 бойових зіткнень в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Наразі шість боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку відбито 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку відбито дві атаки неподалік Водяного та Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати в районі Чарівного.

На Оріхівському напрямку ситуація загострилась. З початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім атак противника в районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають. Також противник задіяв авіацію у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), росіяни мають просування у Вовчанську, східній частині Часового Яру, а також біля Авдіївки.

Ознайомитись зі зведенням Генштабу за минулу добу можна за посиланням.