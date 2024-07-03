Ворог просунувся у Вовчанську, Часовому Яру та біля Авдіївки: карти ISW

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У вівторок, 2 липня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ проводять диверсійно-розвідувальні заходи у районі міжнародного кордону у Сумській та Чернігівській областях.

"(Це - ред.) дозволяє припустити, що опубліковані 30 червня геолокаційні кадри, на яких українські сили ведуть вогонь по обмежених російських позиціях у будинках і лісовому масиві трохи північніше від Журавки Сумської області (менше двох кілометрів від кордону та близько 35 кілометрів на північ від міста Суми), швидше за все, були частиною обмеженого російського транскордонного рейду і не відображають постійної російської присутності в цьому районі", - йдеться у звіті.

Тим не менш, російські військові, як і раніше, зберігають резерви та гнучкість для початку наступальних операцій у Сумській області, якщо вони вирішать це зробити.

Нещодавно війська РФ просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри від 1 липня, на яких російська 2-га бригада спецназу ГУР діє вздовж вулиці Соборної, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися на півночі Вовчанська.

Російський блогер стверджував, що солдати Росії перейшли річку Сіверський Донець на схід від Бугруватки (на південний захід від Вовчанська), проте ISW не виявила візуальних доказів цього твердження.

У той же час 2 липня бої тривали на північ від Харкова в районі Глибокого та населеного пункту Липці, а також поблизу й усередині Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

2 липня війська РФ продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. За оцінками ISW, російські сили зараз перебувають приблизно за кілометр від Стельмахівки.

1 та 2 липня російські та українські джерела повідомляли про продовження боїв:

на північний схід від Куп'янська в районі Синківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Стельмахівки, Берестова, Піщаного та Степової Новоселівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, Невського та Греківки;

та на захід від Кремінної в районі Тернівки та Торська.

Операція №3 - Донецька область

2 липня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не зафіксовано.

Окупанти продовжили наступати:

на південний схід від Сіверска в районі Спірного, Виїмки та Івано-Даріївки;

на схід Сіверська в районі Верхньокам'янського;

і на північний схід Сіверська в районі Білогорівки.

Російські воїнкори зазначили, що війська РФ не повністю захопили Спірне.

Водночас, ворог просунувся у східній частині Часового Яру, а саме в мікрорайоні Канал. Про це свідчать геолокаційні кадри від 2 липня. Крім того, окупанти продовжували наступати на схід від Часового Яру в районі Іванівського та на південний схід у районі Клещіївки 1 та 2 липня.

За заявою одного з російських військкорів, окупанти частково зайняли західну Калинівку (на північ від Часового Яру), що загалом відповідає оцінці ISW російських позицій у західній Калинівці вздовж вулиці Лісової.

У районі Торецька ворог також продовжував наступати, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Крім цього, протягом 1 та 2 липня війська РФ наступали:

у районі Торецька;

на північний схід від Торецька в районі Дружби;

на схід від Торецька в районі Південного, Північного, Залізного та Шумів;

та на південний схід від Торецька в районі Нью-Йорка.

Але де є просування, то це на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри від 2 липня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Сокола, на північний схід від Новоолександрівки та на південь від Сходу, а також на південний захід від Авдіївки в районі на північ від Карлівки.

Російський блогер заявив, що солдати РФ нещодавно просунулися більш ніж на 1,5 кілометра на північний захід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки та на південь від Сходу). За словами воєнкорів, російські війська просунулися далі на північ від Карлівки, на схід від Сходу, на північний захід від Новоолександрівки та на південь від Новоселівки Першої, але ISW не виявив підтвердження цих заяв.

Один із блогерів РФ заявив, що українські безпілотники з виглядом від першої особи (FPV) заважають російським наступам у районі Сокола.

Бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Лозоватського, Сокола та Сходу;

на захід від Авдіївки в районі Уманського та Яснобродівки;

і на південний захід від Невтайовки в район.

Аналітики повідомили, що 1 і 2 липня війська РФ продовжили наступати на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Однак, підтверджених змін не помічено.

При цьому російські війська нещодавно просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри від 2 липня вказують на те, що армія РФ нещодавно просунулась на північ від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

В інституті вивчення війни додали, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки та Урожайного.

Південна вісь

2 липня на заході Запорізької області бої тривали, але змін на лінії фронту не було. Зокрема, 1 і 2 липня бої точилися в районі Роботино, Новоданилівки (на схід від Роботино), Малої Токмачки (на північний схід від Роботино) та Вербового (на схід від Роботино).

1 липня російський військор заявив, що невстановлені підрозділи ВДВ РФ просунулися в районі Вербового, але ця інформація не була підтверджена.

Також 2 липня бої продовжилися на лівому березі Херсонської області у районі Кринок, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Блогери РФ стверджували, що російським військам важко вести ефективний контрбатарейний вогонь на Херсонському напрямку, оскільки правий берег нижчий за лівий.

Також за їх словами, українська артилерія має більшу дальність вогню, ніж російська, що ускладнює військам РФ виявляти та вражати українські артсистеми.

Блогери стверджували, що російським військам на Херсонщині не вистачає артилерійських снарядів для контрбатарейного вогню.