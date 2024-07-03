Враг наращивает темпы наступательных действий в Донецкой области, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении россияне дважды пытались атаковать в районе Стельмаховки. Сейчас продолжается один бой.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Десять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще девять - продолжаются.

На Северском направлении враг ищет слабые места в обороне украинских воинов. Отбита одна атака вблизи Выемки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Калиновки. Бои продолжаются.

На Торецком направлении количество боев возросло до 12. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Белой Горы, Торецка, Делиевки, Северного и Нью-Йорка. Продолжается три боевых столкновения.

На Покровском направлении состоялось уже 19 боевых столкновений в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калинового. Сейчас шесть боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении отбито 11 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении отбиты две атаки неподалеку Водяного и Урожайного.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать в районе Чаривного.

На Ореховском направлении ситуация обострилась. С начала суток украинские воины отбили две атаки в районах Новоандреевки и Роботино. Семь атак противника в районах Новоданиловки, Щербаки и Роботино продолжаются. Также противник задействовал авиацию в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал вблизи Крынок.

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), у россиян есть продвижение в Волчанске, восточной части Временного Яра, а также возле Авдеевки.

Ознакомиться с возведением Генштаба за минувшие сутки можно по ссылке.