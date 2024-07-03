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Окупанти значно активізувались на Торецькому напрямку, - Генштаб

Україна, Середа 03 липня 2024 09:05
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Окупанти значно активізувались на Торецькому напрямку, - Генштаб Фото: яка ситуація на фронті в Україні 3 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Також ворог концентрувався у районі Новоолександрівки, на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на 8:00.

"На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області.

"Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки - провів там понад половину своїх атак", - зазначають військові.

Окупанти значно активізувались на Торецькому напрямку, - Генштаб

РФ концентрувала зусилля у районі Новоолександрівки, на Покровському напрямку (deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки - там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку ЗСУ стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.

Загальна ситуація на фронті

Окупанти, за даними Інституту вивчення війни, мають просування у Вовчанську, східній частині Часового Яру, а також біля Авдіївки.

Як вказують аналітики, взаємозв’язок між поточними наступальними операціями Росії на напрямках Часів Яр, Торецьк і Авдіївка вказує на те, що Москва може використати поточний тиск на Торецьк для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.

Детальніше про те, що можуть готувати росіяни та чи можливі нові "осередки" наступу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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