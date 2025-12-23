UA

Ворог намагається прорватися з Грабовського: тривають бої після "раптової атаки"

Ілюстративне фото: ворог намагається прорватися з Грабовського (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Близько сотні російських військових зайшли на територію села Грабовське в Сумській області та спробували просунутися у напрямку Рясного. Наразі в населеному пункті тривають бої.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, атака була раптовою. Російські підрозділи увійшли в Грабовське з метою захоплення населеного пункту та подальшого просування вглиб області.

Нині окупанти намагаються закріпитися в південній частині Грабовського, тоді як українські сили ведуть бої, щоб вибити їх із займаних позицій. 

Також Трегубов зазначив, що населені пункти безпосередньо на кордоні з РФ можна ефективно убезпечити лише шляхом створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.

Скриншот: DeepState

Що відомо про ситуацію у Грабовському

20 грудня в медіа з’явилася інформація про те, що російські військові зайшли в село Грабовське на Сумщині та примусово вивезли звідти близько 50 людей. Згодом цю інформацію підтвердили у Збройних силах України.

Спочатку військові повідомляли, що йдеться переважно про цивільних чоловіків. Пізніше у ЗСУ уточнили, що перед вивезенням росіяни зібрали мешканців у приміщенні церкви.

Серед викрадених здебільшого були люди похилого віку, які раніше відмовилися від евакуації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Йдеться про порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусову депортацію цивільного населення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про вимогу негайно повернути близько 50 цивільних мешканців, яких російські військові вивезли з прикордонного села Грабовське.

Він також закликав міжнародні організації та держави-партнери докласти зусиль для повернення незаконно депортованих українців.

Також повідомлялось, що Сили оборони ведуть бої з російськими окупантами та намагаються витіснити їх на територію РФ.

