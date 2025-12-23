Ворог намагається прорватися з Грабовського: тривають бої після "раптової атаки"

Близько сотні російських військових зайшли на територію села Грабовське в Сумській області та спробували просунутися у напрямку Рясного. Наразі в населеному пункті тривають бої.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне. Студія".
За його словами, атака була раптовою. Російські підрозділи увійшли в Грабовське з метою захоплення населеного пункту та подальшого просування вглиб області.
Нині окупанти намагаються закріпитися в південній частині Грабовського, тоді як українські сили ведуть бої, щоб вибити їх із займаних позицій.
Також Трегубов зазначив, що населені пункти безпосередньо на кордоні з РФ можна ефективно убезпечити лише шляхом створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.
Скриншот: DeepState
20 грудня в медіа з’явилася інформація про те, що російські військові зайшли в село Грабовське на Сумщині та примусово вивезли звідти близько 50 людей. Згодом цю інформацію підтвердили у Збройних силах України.
Спочатку військові повідомляли, що йдеться переважно про цивільних чоловіків. Пізніше у ЗСУ уточнили, що перед вивезенням росіяни зібрали мешканців у приміщенні церкви.
Серед викрадених здебільшого були люди похилого віку, які раніше відмовилися від евакуації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Йдеться про порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусову депортацію цивільного населення.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про вимогу негайно повернути близько 50 цивільних мешканців, яких російські військові вивезли з прикордонного села Грабовське.
Він також закликав міжнародні організації та держави-партнери докласти зусиль для повернення незаконно депортованих українців.
Також повідомлялось, що Сили оборони ведуть бої з російськими окупантами та намагаються витіснити їх на територію РФ.